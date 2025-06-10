ВСУ совершили комбинированную атаку на Белгородскую область

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал в своем телеграм-канале о комплексной атаке на регион со стороны украинской армии.

По его словам, в результате взрыва беспилотника в Шебекино пострадали два грузовых автотранспортных средства. Новая Таволжанка подверглась артиллерийскому огню. Зафиксированы повреждения крыш, окон и ограждений в двух жилых домах и трех хозяйственных постройках. Кроме того, повреждено лобовое стекло легкового автомобиля, уточнил губернатор.

Также, село Терновое подверглось атаке FPV-дрона. В результате инцидента повреждена машина «Газель», а также оконные стекла и забор одного из домов. Во всех перечисленных случаях обошлось без жертв.

В тот же день украинские войска нанесли удар по автозаправочной станции в Белгороде.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по Рыльску.