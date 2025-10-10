Погодные условия привели к возникновению крайне опасных участков для украинской армии в зоне проведения СВО, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Военная хроника».

Утверждается, что из-за продолжительных дождей в прифронтовой полосе Донбасса с украинской стороны почва превратилась в непроходимое месиво, исключающее передвижение техники по открытой местности. Авторы канала отмечают, что обычные дороги также находятся в неудовлетворительном состоянии.

«При этом большинство объездных путей находится в разрушенном состоянии, что превращает их в "дороги смерти": даже при идеальных условиях скорость движения там не превышает 50–60 километров в час», — говорится в публикации.

Таким образом, передвижение украинских подразделений в данном районе существенно осложнено и сопряжено с повышенным риском.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили в зоне СВО в 2025 году 212 населенных пунктов.