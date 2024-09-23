ВСУ убили супругу главврача Алешкинской больницы в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в официальном канале сообщил о смерти жены главврача Алешкинской больницы, на которого ВСУ устроили охоту. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Ольги, супруги главврача Алешкинской ЦРБ Владимира Харлана, не стало после подрыва машины. Сам руководитель учреждения получил травмы, как и его водитель. Эту информацию также подтвердил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. Он назвал произошедшее терактом.

«Доктора выслеживали целенаправленно. Доктора, который сам ведет прием больных и на месте организует помощь раненым при обстрелах жителям Алешек. Выезжает во все населенные пункты не глядя на опасность. И просто пользуется огромным авторитетом людей», — написал чиновник.

Отметим, что нападение произошло в 16.00. ВСУшники устроили подрыв машины у дома главного врача центральной районной больницы. Противник совершил удар с коптера, сбросив боеприпас.

Ранее сообщалось, двух мужчин осудили за подготовку к подрыву автомобиля сотрудника ФСБ в Крыму.