Двух мужчин осудили за подготовку к подрыву автомобиля сотрудника ФСБ в Крыму

В Ростове-на-Дону вынесли приговор Артуру Агасаряну и Алексею Васютину, которые по заданию ГУР хотели устроить теракт в Крыму в отношении сотрудника ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости и ссылается на пресс-службу Южного окружного военного суда.

В 2023 году Агасарян через мессенджеры вышел на связь c украинской разведкой и был завербован. В мае того же года фигурант в Керчи и Крыму следил за интересующим заказчиков человеком, которого снимал на видео, а после отправил сделанную запись представителю украинской стороны. Некоторое время спустя он же снял в аренду помещение в Крыму, откуда скрытно фиксировал на видео грузовые поезда и грузы, в том числе с вооружением и военной техники. Эти записи от также отправил противнику.

А в июне мужчина, будучи в Керчи, получил новое указание. Ему предстояло разыскать сотрудника ФСБ и изучить его маршруты передвижения, чтобы впоследствии совершить теракт. Отправив собранные сведения, фигурант через тайник забрал взрывчатку и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

После этого он получил задание добыть необходимые детали, инструкцию и другие составляющие, чтобы заложить взрывное устройство под автомобиль силовика. Когда Агасарян и Васютин закупили нужные компоненты, их задержали сотрудники ФСБ. По решению суда первого обвиняемого приговорили к 20 годам колонии строгого режима, а второго к 6. Также мужчинам назначили денежные штрафы.

Ранее сообщалось о том, что в Татарстане сотрудниками ФСБ была ликвидирована женская ячейки международной террористической группы.