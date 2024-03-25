ВСУ ударили по Донецку и Ясиноватскому району натовскими снарядами
Фото: [Медиасток.рф]
СЦКК сообщает об атаке ВС Украины на российские регионы. Под прицелом оказались Донецк и территории Ясиноватского района. Было выпущено не менее 12 снарядов из западного вооружения.
Обстерлы начались с 17.00 по московскому времени. В основном вооруженные формирования Украины атаковали населенный пункт Кураховку (Донецк) и пункт Архангельское. Также под обстрелами были Куйбышевский и Киевский район.
Снаряды выпускались калибра 155 миллиметров из оружия, которое Украине поступает от стран Запада.
О последствиях этих ударов уточнений нет.
Вероятно, в ход ВФУ пустили дальнобойные гаубицы M777, полученные от США.
Ранее сообщалось, что украинская армия начала террор против мирных жителей в Херсонской области.