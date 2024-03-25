СЦКК сообщает об атаке ВС Украины на российские регионы. Под прицелом оказались Донецк и территории Ясиноватского района. Было выпущено не менее 12 снарядов из западного вооружения.

Обстерлы начались с 17.00 по московскому времени. В основном вооруженные формирования Украины атаковали населенный пункт Кураховку (Донецк) и пункт Архангельское. Также под обстрелами были Куйбышевский и Киевский район.

Снаряды выпускались калибра 155 миллиметров из оружия, которое Украине поступает от стран Запада.

О последствиях этих ударов уточнений нет.

Вероятно, в ход ВФУ пустили дальнобойные гаубицы M777, полученные от США.

Ранее сообщалось, что украинская армия начала террор против мирных жителей в Херсонской области.