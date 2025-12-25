ВСУ ударили по гуманитарному конвою из Дагестана в приграничье

ВСУ атаковали в приграничных районах гуманитарную колонну из Дагестана, сообщил глава региона Сергей Меликов.

В результате удара три человека погибли, включая заместителя главы Шамильского района республики и двух общественников. Еще один человек получил ранения, его доставили в больницу.

«К сожалению, есть погибшие — замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации «Самооборона» Али и Мурад», — написал Меликов.

В машинах гуманитарной колонны находились продукты питания, инструменты и письма от детей, которые предназначались российским военнослужащим, участвующим в спецоперации.

«Предстоит разобраться, как была организована поездка, учтены ли требования безопасности, согласован ли был маршрут», — отметил глава Дагестана.

Он уточнил, что у участников конвоя были лишь добрые намерения — доставить помощь российским героям от простых людей.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 41 украинского беспилотника над территорией России.