ВСУ ударили по жилой многоэтажке в Токмаке

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилой многоэтажке в Токмаке. Об этом он написал в мессенджере в пятницу, 3 мая.

По словам главы региона, под завалами могут находиться живые люди. Балицкий добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Информации о количестве пострадавших нет.

Токмак расположен в Пологовском районе Запорожской области, которая в сентябре 2022-го года вместе с Херсонской областью, а также ДНР и ЛНР, стала частью России в результате референдумов.

ВСУ регулярно обстреливают мирные районы новых территорий РФ, а также предпринимают попытки атаковать приграничные регионы страны. В Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в Крыму и Севастополе в связи с этим установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее мы сообщали, что над Крымом и Белгородской областью уничтожили за ночь шесть БПЛА.