ВСУ угрожали семье бойца СВО через сообщение на дроне

Украинские военные посредством беспилотного летательного аппарата передали сообщение бойцу, участвующему в специальной военной операции, известному под позывным Шкипер. Этот случай Шкипер описал в беседе с корреспондентом портала «Регнум».

По словам военнослужащего, текст, нанесенный на дрон, содержал прямые угрозы в адрес его близких.

«Они отправляли "птицу" специально: "Передайте Шкиперу". Я помню, даже по-английски. Мне когда принесли надпись, там она прям веревкой была обмотана: передайте Шкиперу, мы знаем, где его родители живут», — рассказал Шкипер о содержании полученного послания.

Он также пояснил, что противник смог идентифицировать его по позывному благодаря шеврону, размещенному на его бронежилете.

