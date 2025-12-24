ВСУ устроили массированную атаку с воздуха, БПЛА сбивают в Подмосковье

Системы противовоздушной обороны Москвы демонстрировали эффективность 24 декабря, отразив серию атак беспилотных летательных аппаратов. Как следует из оперативных сообщений мэра столицы Сергея Собянина в его телеграм-канале, в течение дня было нейтрализовано несколько групп дронов.

Первое сообщение о ликвидации двух целей поступило в 15:39 (по мск), затем в 16:28 мэр сообщил о перехвате одного БПЛА, а в 17:58 были уничтожены еще два беспилотника. Всего за последние часы ликвидировали пять дронов, летевших в сторону Москвы.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и успешно сбиты на подлете к городу в небе над Московской областью.

После каждого инцидента специальные службы незамедлительно выезжали по координатам падения обломков для проведения необходимых работ — осмотра территории, сбора фрагментов и обеспечения безопасности. Подобная слаженность действий позволяет минимизировать любые потенциальные риски для инфраструктуры и жителей.

Жителей призывают сохранять спокойствие, ситуация на контроле.

Ранее сообщалось, что в небе над Подмосковьем сбили еще два беспилотника ВСУ.