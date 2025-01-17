Населенный пункт Славянка в ДНР был освобожден силами группировки российских войск «Центр». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на еженедельную сводку Министерства обороны России.

Согласно официальным данным, российским военным удалось продолжить продвигаться в глубину обороны врага и, благодаря этому, освободить сразу несколько населенных пунктов в ДНР – Славянку, Шевченко, Украинку и Песчаное. Кстати, важно отметить, что Славянка расположена к западу от сел Сонцовка и Заря, а также к северо-западу от Курахово.