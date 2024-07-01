ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область: погиб человек

Под очередной украинский обстрел попала Белгородская область днем понедельника, 1 июля. Об этом в своем официальном канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, вражеский снаряд попал на территорию сельхозпредприятия в селе Новая Таволжанка, которая расположена в Шебекинском горокруге. Один мирный житель получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер до приезда медиков на месте происшествия. Другие подробности уточняются.

Также Гладков рассказал, что число пострадавших при обстрелах 30 июня выросло – в понедельник в больницы самостоятельно обратились еще два человека, которые получили ранения при обстреле села Архангельское. Таким образом, общее число раненых за воскресенье составило девять человек.