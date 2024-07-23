ВСУ вновь запустили беспилотники в Белгородскую область: загорелся дом

Согласно сообщению в его официальном аккаунте в соцсетях, пострадали сразу три населенных пункта региона. В частности, речь идет о поселке Красное – там мирных граждан атаковал FPV-дрон. В результате этих вражеских действий один частный дом оказался разрушен. Было атаковано и нежилое здание в селе Муром.

В селе Безымено, расположенном в Грайворонском округе, с украинского беспилотника был сброшен боеприпас, который попал в частный дом. Здание загорелось, к счастью, очаг возгорания быстро ликвидировали. Другая информация о последствиях уточняется, но, по предварительным данным главы Белгородской области, во время атак никто не пострадал.