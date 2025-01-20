ВСУ второй раз за неделю атаковали одну и ту же нефтебазу под Воронежем, начался сильный пожар

На территории нефтебазы в Лискинском районе Воронежской области возник пожар после атаки вражеских БПЛА. Об этом в своём аккаунте в социальной сети вечером в понедельник, 20 января, рассказал глава региона Александр Гусев.

По информации, предоставленной руководителем региона, в результате инцидента никто не пострадал. Также нет угрозы для жителей. Однако опасность, связанная с беспилотными летательными аппаратами, все еще существует.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Лискинском районе были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько БПЛА. В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание», — говорится в его Телеграм-канале.

Интересно, что беспилотные летательные аппараты совершили нападение на нефтебазу в Лисках, которая уже была обстреляна в среду, 15 января, и продолжала гореть. Из-за пожара на этой нефтебазе вводился режим чрезвычайной ситуации.

В социальных сетях жители сообщают о серии взрывов в небе над городом и предполагают, что загорелся ещё один резервуар на нефтеперерабатывающем заводе.

Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели в районе Воронежской области с горящей нефтебазой.