ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Военные Украины устроили обстрел ДНР снарядами стандартного для стран НАТО калибра 155 миллиметров. Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), удары были направлены на Петровский район Донецка и Горловку.

Ведомство отметило, что первые обстрелы начались в 18.50, 2 октября. Три снаряда пролетели над Курахово — город Донецк. С 19.30 по 20.10 того же дня ВСУ выпустили десять снарядов по Петровскому району города и Горловке. Во всех случаях противник атаковал натовскими снарядами.

Мэр Горловки Иван Приходько отмечал, что суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО нашли в жилмассиве «Солнечный». Всего на территории ДНР зафиксировали более 80 боеприпасов со стороны ВСУ. Глава региона Денис Пушилин отметил, что в ходе киевской агрессии пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Верхнекаменское в ДНР.