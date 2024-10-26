Минобороны: ВСУ за два часа атаковали четыре региона России 13 дронами

Над четырьмя регионами России за вечер субботы, 26 октября, выявлены в небе и уничтожены не менее 13 дронов ВСУ. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировала пресс-служба российского Минобороны.

Как приводится в сообщении оборонного ведомства, речь идет о Липецкой, Брянской, Белгородской областях. Также силами ПВО ликвидированы вражеские беспилотники в Орловской области.

«13 украинских БПЛА сбиты над Орловской, Брянской, Белгородской и Липецкой областями», — сообщили в Минобороны РФ.

Там добавили, что вражеские ударные летательные объекты были сбиты российской ПВО в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени. О пострадавших и повреждениях на земле информации не поступало.

Ранее сообщалось, что ВС РФ с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов дронов ВСУ в Курахово в ДНР.