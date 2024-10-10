Военные Украины (ВСУ) удерживают мирных жителей Суджанского района, оставшихся на контролируемых ими территориях, в интернате города Суджи, расположенного в Курской области. Об этом заявил глава Суджанского района, Александр Богачев, передает ТАСС.

«На территории города Суджи находится интернат, где действительно содержатся люди и их туда собирают», — отметил он.

Глава района добавил, что данная информация подтверждается видеоматериалами, снятыми самими украинскими военными.

«У меня нет данных о наличии других подобных учреждений», — уточнил Богачев.

С 6 августа ВСУ начали масштабное наступление на Курскую область. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Жителей приграничных территорий эвакуируют в более безопасные места.

По сведениям Министерства обороны России, с начала конфликтов на курском направлении Киев понес потери свыше 21,3 тыс. солдат и 136 танков.

Ранее Минобороны сообщило о расстреле польскими наемниками в рядах ВСУ жителей в Судже.