ВСУ запустили очередную ракету в Курскую область

Украинская армия снова пыталась ударить по Курской области, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. В регионе сработали системы ПВО ВС России.

Алексей Смирнов рассказал об очередной атаке ВСУ на область в официальном Telegram-канале. Там он выразил благодарность бойцам ПВО и российской армии в целом, которая стоит на страже безопасности граждан и помогает отражать натиски противника.

Отметим, что в Курской области за 20 октября несколько раз объявлялась воздушная опасность: в регионе сбили минимум две ракеты ВСУ. По состоянию на вечер того же дня, ПВО отразили третий снаряд.

Ранее сообщалось, что 7 октября над Курской области сбили больше 20 беспилотников.