Отец Илона Маска посетил Москву
Отец Илона Маска прибыл в Москве на "Форум будущего 2050"
Фото: [pxhere.com]
Российскую столицу посетил Эррол Маск, отец известного американского предпринимателя и миллиардера.
О ЧП сообщают "Известия".
Цель визита Илон-младшего в российскую столицу — участие в "Форуме будущего 2050".
Эррол Маск — инженер, бизнесмен. Также он занимается продажей драгоценных камней.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 4 июня «Аэрофлот» отменил более 100 рейсов в среду из-за ограничений в Шереметьево.