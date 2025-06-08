Отец Илона Маска посетил Москву

Цель визита Илон-младшего в российскую столицу — участие в "Форуме будущего 2050".

Эррол Маск — инженер, бизнесмен. Также он занимается продажей драгоценных камней.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 4 июня «Аэрофлот» отменил более 100 рейсов в среду из-за ограничений в Шереметьево.