Отец Илона Маска посетил Москву

Отец Илона Маска прибыл в Москве на "Форум будущего 2050"

Безопасность

Фото: [pxhere.com]

Российскую столицу посетил Эррол Маск, отец известного американского предпринимателя и миллиардера.

О ЧП сообщают "Известия".

Цель визита Илон-младшего в российскую столицу — участие в "Форуме будущего 2050".

Эррол Маск — инженер, бизнесмен. Также он занимается продажей драгоценных камней.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 4 июня «Аэрофлот» отменил более 100 рейсов в среду из-за ограничений в Шереметьево.