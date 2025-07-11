Второе смертельное ДТП за несколько часов произошло в Подмосковье

ДТП с участием фуры и автобуса произошло вечером в пятницу, 11 июля, на 37-м километре трассы М-4 «Дон». По данным региональной ГИБДД, погиб один человек, еще семеро пострадали.

По предварительным данным, рейсовый автобус на полном ходу врезался в грузовик, остановившийся на проезжей части из-за технической неисправности. В результате мощного удара водитель автобуса погиб на месте, семь пассажиров получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД выясняют, почему автобус не успел среагировать на стоящее препятствие. Сейчас движение на участке затруднено: маршруты советуют планировать в объезд, например, через Каширское шоссе или Новорязанское шоссе.

Напомним, что вечером 11 июля также случилось смертельное ДТП у Воскресенска: погибли мать и ее ребенок.