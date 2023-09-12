Второй класс пожарной опасности ожидается на большей части Подмосковья до середины недели

Сегодня на большей части Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности. При этом в Дмитровском лесничестве он поднимется до третьего.

Еще в пяти лесничествах — Бородинском, Волоколамском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Егорьевском — будет первый класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.

В среду, 13 сентября, на большей части территории Московской области снова будет второй класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах в этот день ожидается третий класс пожарной опасности. Такая же обстановка прогнозируется и в четверг, 14 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о втором этапе благоустройства лесопарка в Электростали.