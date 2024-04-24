Второй класс пожарной опасности прогнозируется на большей части Подмосковья в ближайшие дни

Сегодня на большей части Подмосковья прогнозируется первый класс пожарной опасности, в четырнадцати лесничествах он поднимется до второго, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В четверг и пятницу почти на всей территории региона ожидается второй класс пожарной опасности. При этом в Егорьевском, Орехово-Зуевском, Шатурском и Ногинском лесничествах 25 апреля будет третий класс пожарной опасности.

К 26 апреля пожарная опасность вырастет до третьего класса еще в восьми лесничествах, в том числе в Талдомском, Наро-Фоминском и Истринском.

Жителям Подмосковья напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо сразу же сообщить о происшествии на номер 112 или на горячую линию лесной охраны — 8-800-100-94-00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарков в Московской области.