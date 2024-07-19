Второй класс пожарной опасности прогнозируется на большей части Подмосковья в выходные

Сегодня на большей части территории Подмосковья ожидается первый класс пожарной опасности, в трех лесничествах он поднимется до второго, в четырех — до третьего, еще в двух — до четвертого, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В выходные на большей части Подмосковья прогнозируется второй класс пожарной опасности, однако в субботу в лесничестве «Русский лес» сохранится четвертый класс пожарной опасности, но уже в воскресенье он уменьшится до первого.

Жителям Московской области напомнили, что при обнаружении возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны или по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить пожарную безопасность в лесах региона.