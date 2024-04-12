Второй класс пожарной опасности прогнозируется в лесах Подмосковья до конца недели

Сегодня и в выходные на большей части Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

При этом в Виноградовском, Луховицком, Шатурском, Ступинском, Егорьевском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» в ближайшие три дня прогнозируется третий класс пожарной опасности.

В ведомстве добавили, что накануне на землях лесного фонда региона не зафиксировали ни одного пожара. Жителей Подмосковья призвали не разводить костры в неположенных местах и не устраивать палов сухой травы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в регионе обустраивают более десяти лесопарков.