Второй класс пожарной опасности прогнозируется в лесах Подмосковья в ближайшие дни

Завтра на всей территории Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Послезавтра обстановка в лесах региона будет такой же, однако в четырех лесничествах — Ногинском, Шатурском, Егорьевском и Орехово-Зуевском — класс пожарной опасности вырастет до третьего.

Накануне на территории гослесфонда Подмосковья не произошло возгораний, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил контролировать ситуацию с лесными пожарами в регионе.