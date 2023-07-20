Второй класс пожарной опасности прогнозируется в лесах Подмосковья в ближайшие дни

Сегодня на большей части территории Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности, а в восьми лесничествах — третий. Об этом сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.

В пятницу и субботу во всех лесничествах региона прогнозируется второй класс пожарной опасности, уточнили в ведомстве. Там отметили, что до конца недели погода в Московской области не изменится. Температура воздуха составит около 20-21 градуса тепла, будет переменная облачность, вероятность осадков небольшая.

В Комлесхозе Подмосковья добавили, что накануне в регионе не произошло ни одного лесного пожара.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал важность оперативного реагирования властей региона на все серьезные процессы, происходящие в Подмосковье.