Второй класс пожарной опасности прогнозируется в лесах Подмосковья в первые дни августа

Сегодня на большей части территории Подмосковья ожидается первый класс пожарной опасности, в пяти лесничествах он поднимется до второго, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В первые дни августа в большинстве подмосковных лесничеств будет второй класс пожарной опасности, уточнили в ведомстве.

Жителям региона напомнили, что при обнаружении природного пожара следует незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны или по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить пожарную безопасность в лесах региона.