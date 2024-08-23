Второй класс пожарной опасности прогнозируется в подмосковных лесах в выходные

Сегодня на большей части Подмосковья прогнозируется третий класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства.

В выходные в большинстве подмосковных лесничеств ожидается второй класс пожарной опасности, уточнили в ведомстве.

Накануне на территории региона не зафиксировали ни одного природного пожара.

Жителей Подмосковья призвали незамедлительно сообщать о подобных возгораниях на горячую линию лесной охраны и по номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что в Московской области действует четырехуровневая система мониторинга лесопожарной обстановки.