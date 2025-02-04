Вторым погибшим в результате ЧП в ЖК «Алые паруса» оказался убийца-смертник

Вторым мужчиной, погибшим в жилом комплексе «Алые паруса», оказался террорист-смертник, сообщил телеграм-канал 112. Эпицентр взрывного устройства, приведшего к смерти Армена Саркисяна, располагался на теле злоумышленника.

По предварительной информации, использовалась мина МОН-50, которую активировал сам преступник сразу после того, как глава федерации бокса ДНР вышел из лифта. Согласно данным, подрывник имел судимость и был гражданином Армении.

В настоящий момент рассматриваются две основные версии событий — возможная связь с украинскими спецслужбами и деятельность Саркисяна как организатора батальона «Арбат», а также его влияние на рынок табачной продукции. Армен Саркисян считался одним из ведущих импортеров табака в стране.

Ранее сообщалось, что камеры сняли, как Саркисян за день до покушения уехал из бани из-за слежки.