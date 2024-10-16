Во Франции возбуждено дело против россиянина по подозрению в сговоре для дестабилизации ситуации на Олимпиаде

Власти Франции предъявили гражданину России Кириллу Грязнову обвинения в сотрудничестве с иностранными структурами с целью организации массовых беспорядков. Это может привести к лишению свободы на срок до 30 лет. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Следствие было инициировано 23 июля 2024 года, когда правоохранительные органы Франции заподозрили Грязнова в намерении спровоцировать инциденты, угрожающие безопасности страны во время проведения Олимпийских игр. Обыск, проведённый в его жилище по указанию МВД Франции, выявил доказательства, которые усилили подозрения в отношении его действий.

«Обнаруженные в ходе него элементы позволяют полагать, что он имел намерение организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр, что привело к возбуждению уголовного дела. Мужчине предъявлены обвинения», — отметили в прокуратуре.

Согласно информации, опубликованной газетой Le Monde, задержанный во Франции россиянин — 40-летний Кирилл Грязнов — находился под наблюдением спецслужб нескольких европейских стран с мая этого года. Издание утверждает, что он на протяжении длительного времени поддерживал контакты с российскими разведывательными структурами. Однако в качестве подтверждения этих обвинений Le Monde приводит лишь билет на самолет в Москву и письмо с подписью «Кирилл», происхождение которого остается неясным. Так как нет никаких доказательств, что оно принадлежит именно Грязнову. В этом письме автор утверждает, что является чиновником московской мэрии. Других документов или фактов, подтверждающих эти обвинения, газета не предоставляет, ссылаясь лишь на анонимные источники.

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