Выбежали на дорогу: у школьника, сбитого на Университетской Набережной Челябинска, перелом таза и ЧМТ

Один из двух школьников, сбитых автомобилем на Университетской Набережной в Челябинске, находится в тяжелом состоянии в больнице. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и перелом костей таза.

По данным источника 74.RU, ДТП с участием детей произошло 9 декабря в районе сквера на улице 40-летия Победы. Водитель автомобиля «Лада Веста» сбил двух мальчиков 7 и 8 лет, которые неожиданно выбежали на проезжую часть.

После наезда оба ребенка были доставлены скорой помощью в областную детскую больницу. Медики провели обследование: одного школьника после осмотра отпустили лечиться дома, а состояние второго потребовало срочной госпитализации.

На данный момент пострадавший с тяжелыми травмами остается в медицинском учреждении. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

