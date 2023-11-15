«Выбил дверь, накрыл ребенка курткой»: полицейский спас мальчика из горящего дома в Балашихе

Сотрудник подмосковной Госавтоинспекции спас мальчика из горящего дома. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ее слова приводит «МВД Медиа» .

Во время патрулирования в Балашихе инспекторы заметили, что горит стена двухэтажного здания на Советской улице. Лейтенанты полиции Павел Никитин и Александр Семенов оперативно доложили о ЧП в дежурную часть и направились к месту пожара, чтобы эвакуировать людей.

«Неожиданно в окне второго этажа они (полицейские. — прим. ред.) увидели испуганного ребенка, который просил о помощи. На вид ему было не больше шести лет», — рассказала Ирина Волк.

Лейтенант Павел Никитин забежал в горящее здание и попытался открыть дверь, за которой находился мальчик. Однако комната оказалась заперта. Инспектор попросил ребенка отойти подальше от двери и выбил ее. Затем он взял несовершеннолетнего на руки, накрыл своей курткой, вынес из горящего дома и посадил греться в патрульную машину.

Спустя несколько минут на место прибыли пожарные, бригады скорой помощи и взволнованные родители малыша.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате пожара в квартире в подмосковном Пушкино.