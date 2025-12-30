Выезд на «встречку» под Сургутом унес жизнь ребенка

На подъезде к Сургуту во вторник утром произошло жесткое ДТП, оборвавшее жизнь ребенка. Подробности со ссылкой на ГИБДД публикует интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Около 10:25 30 декабря на одном из участков дороги автомобиль Hyundai под управлением 42-летней женщины выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с груженым КамАЗом.

Сила удара оказалась фатальной для 13-летнего подростка, находившегося на пассажирском сиденье легковушки. Его жизнь медикам спасти не удалось. Травмы различной степени тяжести получили еще двое несовершеннолетних пассажиров той же иномарки — пятилетний мальчик и 16-летняя девушка.

Сама водитель Hyundai также была госпитализирована. Сейчас за их жизнь и здоровье борются врачи сургутской больницы. Водитель КамАЗа не пострадал, сообщают правоохранители.

Это происшествие стало вторым за сутки серьезным инцидентом на трассах Уральского федерального округа, где в противостоянии легковушки и фуры победы не бывает. Днем ранее, 29 декабря, на 178-м километре трассы Курган — Тюмень столкнулись Chery и грузовик МАЗ. В той аварии пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье перед судом предстанет мать погибшего в ДТП с грузовиком ребенка.