Выходца из Средней Азии осудили на 5,5 года за пропаганду терроризма в Московском регионе

Фото: [ Пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области ]

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность гражданина одной из Среднеазиатских республик, причастного к запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

Как сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области, мужчина 1992 года рождения размещал в социальных сетях видеозаписи, содержащие пропаганду терроризма и идеологию деятельности вышеуказанной организации. Целью злоумышленника было вовлечение граждан Московского региона в террористическую деятельность.

Следствие собрало исчерпывающие доказательства виновности мужчины. Второй Западный окружной военный суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина, который планировал вывезти за рубеж продукцию военного назначения.

*«Катиба Таухид валь-Джихад» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории России