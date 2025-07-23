Выяснилось, что участники вечеринки в Байкальске перед резней употребляли наркотики

Оказалось, что во время смертельной вечеринки в Байкальске, на которой погибли пять человек, ее участники распивали спиртное и употребляли наркотики. Об этом сообщил телеграм-канал Babr Mash со ссылкой на заявление, сделанное Анатолием Ситниковым, руководителем управления Следственного комитета по Иркутской области.

Следствие считает, что на вечеринку собралось порядка 14 подростков. Многие из них из неполных семей, дети были представлены самим себе. Несовершеннолетние прихватили с собой большое количество спиртных напитков, а также наркотические вещества, и отправились в садовое товарищество на вечеринку. Во время застолья 17-летний юноша попытался приставать к одной из девушек, но получил отказ. После этого он вышел из себя и зарезал четырех человек. Вслед за этим он открыл газ и взорвал дом вместе с собой.

Правоохранители продолжают расследовать это дело. Уже возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в употребление запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что в Химках задержали 40-летнего безработного жителя, который организовал в своей квартире лабораторию по производству наркотиков. При нем нашли лабораторное оборудование, стеклянные колбы, весы, пакеты, а также поддон с остатками наркотического вещества массой более 160 г. Выяснилось, что от кураторов в интернете жителю поступали инструкции по изготовлению и распространению запрещенных веществ.