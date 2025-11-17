«Выкуп души за наличные»: в Петербурге перед судом предстал создатель лжемасонского ордена

Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за масштабную аферу. Мужчина создал лжемасонский орден и выманил у доверчивого гражданина миллионы рублей, а также мотоцикл Harley Davidson, под предлогом «выкупа души». Об этом сообщает Lenta.ru.

Обман раскрылся лишь после того, как жертва лишилась огромной суммы и дорогого транспортного средства. По версии следствия, подозреваемый предложил мужчине вступить в тайный «Масонский орден». Когда тот согласился, аферист начал поручать ему различные мистические обряды.

Спустя время жертва захотела покинуть общество. Тогда обвиняемый запугал ее проклятиями и объявил, что для выхода необходимо совершить «выкуп души» стоимостью 66 666 руб. Затем он велел вложить еще 666 666 руб. в эзотерическую книгу из магазина на Невском проспекте. Фактически все деньги осели у мошенника. Но на этом его аппетиты не утихли — он потребовал в качестве последней жертвы мотоцикл Harley Davidson стоимостью 1,5 млн руб., который жертва оформила и отправила ему.

