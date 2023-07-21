«Вылетел на большой скорости»: очевидцы рассказали подробности смертельного ДТП в Ногинске

Водитель автомобиля и его пассажирка стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на трассе в Подмосковье.

Трагедия случилось рядом с автозаправочной станцией на Ямкинском шоссе в Ногинске. Автомобиль вылетел с дороги в кювет и перевернулся, сообщила газета «Богородские Вести».

По словам очевидцев, 46-летний водитель не справился с управлением и вылетел на обочину на большой скорости. Авария произошла около пяти часов утра. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить водителя грузовика, который устроил массовое ДТП в городском округе Кашира.