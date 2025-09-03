Вылетевший из Иркутска во Вьетнам самолет пришлось вернуть из-за столкновения с птицей

Неподалеку от Иркутска произошло ЧП. Там пассажирский самолет столкнулся с птицей, после чего ему пришлось прервать рейс во Вьетнам и вернуться в авиагавань вылета. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, слова ее представителей привел ТАСС.

По словам правоохранителей, инцидент произошел в среду, 3 сентября, около 05.00 по московскому времени.

«Воздушное судно B-757 200 авиакомпании Azur Air, выполняющее рейс ZF-2577 по маршруту Иркутск — Камрань, вернулось в аэропорт города Иркутска в связи с попаданием птицы в отсек стеклоочистителя после взлета», — указали журналистам.

Прокуратура уже организовала проверку по факту этого происшествия. Повторный вылет самолета по этому же маршруту запланирован на 10.30 по Москве. Надзорное ведомство сейчас наблюдает за соблюдением всех прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тыс. руб. за задержку питания и напитков. Ее признали виновной в оказании услуг с нарушением требований. Это произошло после многочисленных жалоб пассажиров.