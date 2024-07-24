Выпившая пассажирка задержала рейс из Москвы на Кубу

В Москве пьяная пассажирка задержала вылет рейса на Кубу, пишет SHOT . По информации источника, выпившая женщина в шляпе избила девушку, из-за чего пришлось вызывать сотрудников полиции.

Отмечается, что самолет авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь из российской столицы в Варадеро. Время полета должно было составлять 14 часов.

Как пишет источник, виновница задержки рейса перебрала с алкоголем еще до вылета самолета в аэропорту. Когда женщина поднялась на борт, то сразу начала скандалить и кидаться на пассажиров. Одну из пассажирок буйная женщина ударила по лицу.

Прибывшие сотрудники полиции задержали нарушительницу правопорядка.

Полицейские напоминают, что нарушение порядка на борту самолета может привести к административным штрафам, а в некоторых случаях могут быть возбуждены уголовные дела за действия, ставящие под угрозу безопасность воздушного судна, экипажа и пассажиров.

Ранее мы сообщали, что в Непале разбился пассажирский самолет. На его борту находились 16 человек.