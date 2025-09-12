Выросло число жертв аварии на канатной дороге Эльбруса

Спасательные операции на склонах Эльбруса завершились обнаружением тела третьего погибшего в результате масштабной аварии на канатной дороге. Об этом ТАСС узнал в оперативных службах.

Трагическая находка была сделана в районе высокогорного озера, где поисковые группы работали в сложных метеоусловиях. По данным оперативных служб Кабардино-Балкарии, общее число жертв инцидента достигло трех человек. Ранее сообщалось о гибели супружеской пары, находившейся в кабине в момент обрыва троса. Личность третьего погибшего устанавливается.

Семеро пострадавших, спасенных в ходе оперативно-спасательных работ, переданы медицинским службам. Состояние некоторых из них остается тяжелым из-за полученных травм и переохлаждения. Спасатели МЧС проводили эвакуацию с использованием альпинистского оборудования и специальной техники.

Напомним, что катастрофа произошла на одной из самых высокогорных канатных дорог России, где перепады высот и сложные метеорологические условия создают дополнительные риски для эксплуатации подъемников. Инцидент произошел в разгар туристического сезона, когда на склонах находилось большое количество отдыхающих.

Ранее были раскрыты некоторые подробности трагедии на Эльбрусе, где оборвалась канатная дорога.