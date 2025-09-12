Раскрыты подробности трагедии на Эльбрусе, где оборвалась канатная дорога

На горе Эльбрус произошло ЧП с человеческими жертвами — оборвалась канатная дорога, эксплуатируемая частной компанией ООО «МКД Эльбрус». Директор последней в беседе с URA.RU рассказал некоторые подробности происшествия.

По предварительным данным, причиной трагедии стал сход троса с ролика одной из опорных конструкций. Инцидент произошел на высоте 3800 метров над уровнем моря во время плановых работ по подготовке к зимнему сезону.

ЧП подтвердил губернатор Кабардино-Балкарии Казбек Кокоев. Он отмечал, что погибли два человека. Mash указывал, что оба погибших — тестировщики канатной дороги. Директор «МКД Эльбрус» в беседе с уральским изданием отметил, что из-за обрыва канатки погибли женщина и пожилой мужчина, которые не являются друг другу родственниками.

Компания-оператор подчеркнула готовность к сотрудничеству со следственными органами и оказании необходимой помощи семьям погибших.

Спасательные службы эвакуировали минимум девять человек из зоны инцидента. Пострадавшим оказывается помощь, но подробности о характере и тяжести травм пока не раскрываются.

Канал «112» пишет, что сама канатная дорога находится на плановых работах с 3 по 24 сентября. Подъемники и системы готовили к зимнему сезону.

