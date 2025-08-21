Вырвавший цветы у Вечного огня мужчина объяснил поступок злостью после конфликта

В городе Вязьме вынесли приговор мужчине, который сорвал цветы с клумбы у Вечного огня, расположенного в центре города. В Главном управлении МВД России по Смоленской области сообщили , что свой поступок он объяснил приступом гнева.

Задержали 25-летнего безработного гражданина России. Он заявил, что причиной его действий стала злость, вызванная словесной перепалкой с незнакомыми людьми.

Действия мужчины квалифицировали по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Мелкое хулиганство». В качестве наказания ему назначили административный арест на десять суток.

