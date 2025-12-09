Высадил в лютый мороз: пьяный нелегал, работавший таксистом, ответит за скандал в Нижневартовске

В Нижневартовске таксист, находившийся в состоянии опьянения, высадил женщину с маленьким ребенком на улицу в 25-градусный мороз, после чего был задержан полицией. Об этом сообщает Регнум.

Обычная поездка из детского сада домой обернулась для жительницы Нижневартовска скандалом. Забрав ребенка, Ирина заказала такси, однако водитель, гражданин Узбекистана, сначала не смог найти адрес, а затем, во время поездки, начал вести себя агрессивно. После замечания пассажирки мужчина перешел на оскорбления и, невзирая на сильный мороз, приказал женщине с ребенком покинуть салон автомобиля.

Не став терпеть подобное обращение, Ирина подробно описала произошедшее в социальных сетях. Ее история вызвала резонанс среди местных жителей, потребовавших найти и наказать водителя. Полицейские оперативно отреагировали на обращение.

В ходе проверки выяснились неожиданные подробности. Задержанный 42-летний Олчинбек не только находился за рулем в нетрезвом состоянии, но и пребывал на территории России без законных на то оснований. В отношении него составили административные протоколы. Сейчас нарушителя поместили в центр временного содержания иностранных граждан, где решается вопрос о его принудительном выдворении из страны.

