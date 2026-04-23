Вышел по УДО и снова убил: в России задержали маньяка с 11-летним стажем

В Перми задержали 51-летнего мужчину, которого обвиняют в изнасилованиях 11-летней давности. Одна из жертв — несовершеннолетняя. Подозреваемый интересуется джазом и кукольным театром, знает два редких языка и вращается в кругах творческой интеллигенции. Но за этой маской скрывается человек, уже дважды осужденный за убийства. Его уголовное дело занимает более 100 томов, узнала редакция properm.ru .

По данным источников, мужчину зовут Алексей Кузнецов. Он окончил пермский лицей № 9 имени Пушкина с математико-физическим уклоном. Знакомые описывают его как умного, образованного собеседника, с которым всегда есть о чем поговорить. В школе, по их воспоминаниям, он курил и выпивал, был импульсивным и не слишком законопослушным, но явной агрессии не проявлял. О своем криминальном прошлом Кузнецов не распространялся, но и не скрывал — среди знакомых ходили слухи, что он мог убить первую жену.

В социальных сетях мужчина подписан на группы о джазе, театре, естественных науках и культуре. Активно репостит сообщения о деятелях искусства. Указывает, что кроме русского знает верхнелужицкий — один из языков лужицких сербов — и баскский. Две последние записи на его странице — о том, как он скучает по отцу, и фото с домашней кошкой.

Несмотря на слухи о работе в Пермском кукольном театре, сотрудником он никогда не был. По воспоминаниям руководства, Кузнецов регулярно посещал сдачи и премьеры, поздравлял с праздниками, здоровался за руку — но не более.

Убийства и сроки

Первый раз Кузнецова осудили в 1996 году еще по Уголовному кодексу РСФСР — за убийство сожительницы. Тогда он получил 9 лет лишения свободы, но вышел условно-досрочно 25 апреля 2002 года. На свободе он пробыл недолго: новое убийство совершил уже в ноябре того же года.

В 2003 году Московский городской суд приговорил Кузнецова к 19 годам колонии особого режима. Ему вменили также кражу в особо крупном размере, совершенную группой лиц. Защита требовала переоценить психическое состояние подсудимого, но экспертиза института имени Сербского заключила: в момент убийства Кузнецов понимал, что делает, и контролировал себя. Признаков временного психического расстройства, включая патологический аффект, не обнаружили.

Тем не менее Верховный суд смягчил приговор — 19 лет заменили на 14 лет колонии строгого режима. Причина: некоторые статьи, по которым осудили Кузнецова, к тому моменту изменили или отменили.

Новые обвинения спустя 11 лет

Следственный комитет Пермского края вменяет Кузнецову изнасилование двух женщин и одной несовершеннолетней девочки. Преступления датируются 2014-2015 годами. По данным знакомых с ситуацией источников, не исключено, что есть и другие потерпевшие, в том числе в Москве.

18 апреля Пермский районный суд заключил Алексея Кузнецова под стражу на 2 месяца. Заседание проходило в закрытом режиме — дело касается половой неприкосновенности. Знакомые маньяка вспоминают, что он любил джаз, кукольный театр и производил впечатление тонкого интеллигента. Но зал суда, где решается его судьба в третий раз, доказательства и более 100 томов уголовного дела говорят о другом. И редкие языки здесь уже не помогут.

