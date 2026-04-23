Вышел по УДО и снова убил: в России задержали маньяка с 11-летним стажем
Properm.ru: задержанного серийного насильника ранее судили в Перми за убийство
В Перми задержали 51-летнего мужчину, которого обвиняют в изнасилованиях 11-летней давности. Одна из жертв — несовершеннолетняя. Подозреваемый интересуется джазом и кукольным театром, знает два редких языка и вращается в кругах творческой интеллигенции. Но за этой маской скрывается человек, уже дважды осужденный за убийства. Его уголовное дело занимает более 100 томов, узнала редакция properm.ru.
По данным источников, мужчину зовут Алексей Кузнецов. Он окончил пермский лицей № 9 имени Пушкина с математико-физическим уклоном. Знакомые описывают его как умного, образованного собеседника, с которым всегда есть о чем поговорить. В школе, по их воспоминаниям, он курил и выпивал, был импульсивным и не слишком законопослушным, но явной агрессии не проявлял. О своем криминальном прошлом Кузнецов не распространялся, но и не скрывал — среди знакомых ходили слухи, что он мог убить первую жену.
В социальных сетях мужчина подписан на группы о джазе, театре, естественных науках и культуре. Активно репостит сообщения о деятелях искусства. Указывает, что кроме русского знает верхнелужицкий — один из языков лужицких сербов — и баскский. Две последние записи на его странице — о том, как он скучает по отцу, и фото с домашней кошкой.
Несмотря на слухи о работе в Пермском кукольном театре, сотрудником он никогда не был. По воспоминаниям руководства, Кузнецов регулярно посещал сдачи и премьеры, поздравлял с праздниками, здоровался за руку — но не более.
Убийства и сроки
Первый раз Кузнецова осудили в 1996 году еще по Уголовному кодексу РСФСР — за убийство сожительницы. Тогда он получил 9 лет лишения свободы, но вышел условно-досрочно 25 апреля 2002 года. На свободе он пробыл недолго: новое убийство совершил уже в ноябре того же года.
В 2003 году Московский городской суд приговорил Кузнецова к 19 годам колонии особого режима. Ему вменили также кражу в особо крупном размере, совершенную группой лиц. Защита требовала переоценить психическое состояние подсудимого, но экспертиза института имени Сербского заключила: в момент убийства Кузнецов понимал, что делает, и контролировал себя. Признаков временного психического расстройства, включая патологический аффект, не обнаружили.
Тем не менее Верховный суд смягчил приговор — 19 лет заменили на 14 лет колонии строгого режима. Причина: некоторые статьи, по которым осудили Кузнецова, к тому моменту изменили или отменили.
Новые обвинения спустя 11 лет
Следственный комитет Пермского края вменяет Кузнецову изнасилование двух женщин и одной несовершеннолетней девочки. Преступления датируются 2014-2015 годами. По данным знакомых с ситуацией источников, не исключено, что есть и другие потерпевшие, в том числе в Москве.
18 апреля Пермский районный суд заключил Алексея Кузнецова под стражу на 2 месяца. Заседание проходило в закрытом режиме — дело касается половой неприкосновенности. Знакомые маньяка вспоминают, что он любил джаз, кукольный театр и производил впечатление тонкого интеллигента. Но зал суда, где решается его судьба в третий раз, доказательства и более 100 томов уголовного дела говорят о другом. И редкие языки здесь уже не помогут.
