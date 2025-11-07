«Вышел с сотрясением»: в российском городе пьяная продавщица набросилась на покупателя
МВД: пьяная работница магазина в Энгельсе избила покупателя арматурой
Фото: [Шевроны на полицейской форме/Медиасток.рф]
В Саратовской области женщина напала с арматурой на мужчину, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел в Энгельсе. 45-летняя работница магазина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, избила 31-летнего мужчину арматурой.
Конфликт начался с обычного спора, когда покупатель зашел в маркет за продуктами. По предварительной информации, продавщица, будучи нетрезвой, начала придираться к клиенту.
Во время ссоры женщина начала применять физическую силу. В результате нападения с металлической арматурой потерпевшему потребовалась медицинская помощь.
Врачи диагностировали у россиянина закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы и травму коленно-связочного аппарата.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемую доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.
Выяснилось, что женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Обвиняемую отправили под подписку о невыезде.
