«Вышел с сотрясением»: в российском городе пьяная продавщица набросилась на покупателя

В Саратовской области женщина напала с арматурой на мужчину, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в Энгельсе. 45-летняя работница магазина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, избила 31-летнего мужчину арматурой.

Конфликт начался с обычного спора, когда покупатель зашел в маркет за продуктами. По предварительной информации, продавщица, будучи нетрезвой, начала придираться к клиенту.

Во время ссоры женщина начала применять физическую силу. В результате нападения с металлической арматурой потерпевшему потребовалась медицинская помощь.

Врачи диагностировали у россиянина закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы и травму коленно-связочного аппарата.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемую доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

Выяснилось, что женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Обвиняемую отправили под подписку о невыезде.

