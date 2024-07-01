Высокая пожарная опасность прогнозируется в ряде лесничеств Подмосковья в первые дни июля

В Комитете лесного хозяйства Московской области рассказали о лесопожарной обстановке в регионе в первые дни июля.

Так, до среды на большей части региона ожидается третий класс пожарной опасности, однако в ряде лесничеств он поднимется до четвертого.

В ведомстве добавили, что накануне в Подмосковье не произошло ни одного лесного пожара.

Жителям Московской области также напомнили, что при обнаружении возгорания следует незамедлительно сообщить о нем в Систему-112 или на горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев навестил в больнице пострадавших при крупном пожаре в подмосковном Фрязино.