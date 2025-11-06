«Выстрелил электрошокером в персонал»: пьяный россиянин устроил стрельбу в крымском отеле

В Ялте нетрезвый российский турист устроил конфликт с сотрудниками местного отеля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии в своем телеграм-канале.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ссору с работниками гостиницы, после чего выстрел из электрошокера прямо в них.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны, отреагировавшие на поступивший сигнал тревоги.

Им удалось задержать злоумышленника без серьезных последствий — по счастливой случайности никто из персонала отеля не пострадал. Задержанного передали сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего.

