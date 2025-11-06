Житель Чувашии получил 12 лет колонии-поселения за пьяное ДТП с двумя погибшими

Канашский районный суд Чувашии вынес приговор мужчине, которого признали виновным в ДТП, совершенном в состоянии алкогольного опьянения. Ему дали 12 лет лишения свободы, об этом сообщило в своем телеграм-канале республиканское МВД.

Автокатастрофа произошла неподалеку от села Вутабоси, в ней погибли два человека, еще двое получили ранения. Мужчина в пьяном виде сел за руль, чтобы протестировать возможности недавно купленной машины. Вместе с ним в салон сели еще пять человек. Водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет на скорости в 120 км/ч. После аварии он заявил, что не помнит момента происшествия, а также того, что он был за рулем. Его вину пришлось доказывать многочисленными экспертизами.

«Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — указали правоохранители.

Приговор еще не вступил в законную силу.

