«Выстрелы на лестничной клетке»: на генерал-лейтенанта Алексеева совершено покушение

В Москве совершено покушение на первого заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ — начальника Главного разведывательного управления, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светлану Петренко. Нападение произошло возле жилого дома на Волоколамском шоссе.

По предварительным данным, неизвестный преступник поджидал высокопоставленного офицера на лестничной клетке. Когда Алексеев выходил из квартиры, киллер произвел несколько выстрелов ему в спину. После этого нападавший скрылся в неизвестном направлении.

Раненого генерал-лейтенанта госпитализировали в одну из столичных больниц. Его состояние медики оценивают как тяжелое. На месте работают следователи и оперативные сотрудники.

Очевидцы происшествия рассказали телеграм-каналу «База» о подробностях инцидента. Жильцы дома слышали звуки выстрелов, а затем крики о помощи.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Все обстоятельства нападения устанавливаются. На месте происшествия изъяли пули и гильзы.

Алексеев — одна из ключевых фигур в военном руководстве страны. В 2017 году ему присвоили звание Героя России. Он неоднократно упоминался в западных СМИ как один из руководителей разведывательного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе задержали 17-летнего подростка по подозрению в покушении на теракт.