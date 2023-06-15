Выжил после ранения в голову: продавцов в столичном магазине расстрелял недовольный покупатель

По данным журналистов, инцидент произошел в районе Щукино. Двое мужчин зашли в магазин, где у них завязался конфликт с продавцом на кассе. Ссора закончилась «перестрелкой».

Продавцу повезло: он сразу побежал умываться и не пострадал. Его коллеге же, которая во время конфликта также стояла за кассой, аэрозоль попал в глаза, понадобилась помощь врачей. В ситуацию вмешалась полиция.

«Покупают оружие якобы для самообороны, а на деле только и ищут момент, где его применить»; «Хорошо, что сейчас камеры везде висят. Здоровья продавщице»; «Советую сотрудникам магазина подать в суд и потребовать возмещения затрат на лечение и время на больничном, а также компенсации!» — комментируют новость пользователи социальных сетей.

Ранее пожилой двоеженец откусил нос другу в порыве ревности.