«Горбатого только могила исправит»: пожилой двоеженец откусил нос другу в порыве ревности

Двоеженец откусил кусок носа у друга, который якобы пытался пробраться в спальню к одной из сожительниц полиамора. Инцидент произошел в Евпатории, сообщает Mash.

По данным журналистов, к 68-летнему пенсионеру, который сожительствует с двумя женщинами, пришел в гости друг. После окончания вечера он остался на ночь. Когда мужчина пошел в уборную, то перепутал ее со спальней одной из женщин его друга. Этот инцидент и стал причиной конфликта, в ходе которого двоеженец откусил нос товарища.

«Почти 70 лет мужику, а какими-то извращениями занимается. Правильно говорят, что горбатого только могила исправит»; «68 лет, а ума так и нет. Это надо же додуматься — откусить нос»; «Интересно, какие у пенсионера в 68 лет зубы, что он смог откусить нос. Сходил бы к его стоматологу», — рассуждают россияне.

Скандал дошел до суда. Пострадавший жаловался, что из-за «травмы» у него начались проблемы в отношениях с женой и сыном, а исправить последствия укуса не способны даже пластические хирурги. Страдания мужчины оценили в 150 тысяч рублей, а двоеженцу дали два года условно.

Ранее россияне осудили участников бытовой ссоры, которая закончилась поножовщиной.